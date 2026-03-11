Real Madrid : le monde du foot est choqué par Federico Valverde

En l’absence de Kylian Mbappé, blessé et forfait, le Real Madrid devait se trouver un nouveau capitaine de navire. Ce rôle aurait naturellement dû revenir à Vinicius Junior, leader des anciennes conquêtes européennes des Madrilènes. Si le Brésilien a été aux manettes en étant impliqué sur deux buts ce soir face à Manchester City (3-0), c’est bien son coéquipier et capitaine Federico Valverde qui a attiré les projecteurs, comme face au Celta Vigo le week-end dernier (1-2).

S’il devait entrer dans une case, l’Uruguayen serait probablement l’ambassadeur des JTT : les joueurs tout-terrains. Ce soir encore, le joueur de 27 ans a orienté, compensé, créé, marqué… en résumé, il a un peu fait tout ce qu’on peut imaginer de positif sur un terrain de football, et qui se termine par "é". Il s’est aussi offert un triplé, et avec style : un déboulé en solitaire sur son côté avant d’éliminer Donnarumma, puis une frappe croisée du gauche pour faire le break, et enfin une reprise de volée après avoir mystifié Guehi dans la surface.

Un premier triplé en carrière

«Arbeloa me demande de venir en deuxième ligne et d’attaquer. Mes coéquipiers m’ont fait des passes incroyables ce soir. On a beaucoup travaillé sur leur pressing depuis les dégagements au pied, et on en a bien profité. C’était l’un des meilleurs matchs de ma carrière, je ne me suis pas autant amusé depuis très longtemps», savourait le héros du soir, auteur du premier triplé de sa carrière. «Il mérite un 10 partout, il met un triplé, il ne lâche jamais, c’est un plaisir de l’avoir avec nous. Surpris ? Non, on sait que Fede est un joueur de classe mondiale, ce genre de soirée est faite pour les grands joueurs. S’il est sous coté ? Oui», affirmait Tchouameni sur Canal. Des propos similaires à ceux tenus par Alexander-Arnold : «c’est le joueur le plus sous-coté de la planète, et ce n’est pas d’aujourd’hui.»

«Fede Valverde était le héros contre le Celta, il l’est encore ce soir. Il a réussi à mettre un petit pont à l’aisselle de Donnarumma. Je ne sais pas ce qu’ils mettent dans ce maillot du Real Madrid mais si je le mettais, ça m’aiderait à faire repousser mes cheveux», plaisantait Thierry Henry sur le plateau de CBS. Kylian Mbappé était, lui, en transe sur le triplé de son coéquipier, tandis que Thibaut Courtois déclarait au coup de sifflet final : «Valverde est une légende vivante du Real Madrid». Son coach Alvaro Arbeloa n’était pas moins élogieux à son égard : «Valverde incarne tout ce qu’un joueur du Real Madrid devrait être, il mérite une soirée comme celle-ci. Peu importe où je le place, je suis presque lassé de lui parler.»