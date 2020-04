L'agent de Ferland Mendy revient sur son transfert au Real Madrid

L'été dernier, Ferland Mendy quittait l'Olympique Lyonnais et signait en faveur du Real Madrid contre un chèque de 48 M€. Son agent Yvan Le Mée a raconté les coulisses de ce transfert lors d'une interview pour le média espagnol Marca. Il a affirmé que les négociations ont été très difficiles et ont duré de nombreux mois. Mais le Real Madrid tenait vraiment à recruter le latéral gauche français.

« Juni Calafat (recruteur pour le Real) et José Ángel Sánchez (bras droit de Florentino Perez) ont fait un travail exceptionnel dans la négociation, Zidane voulait le joueur à tout prix et malgré les problèmes il n’a jamais abandonné et c’est super important parce que parfois les entraîneurs se lassent d’attendre et le club change d’avis », a-t-il déclaré. La position de Ferland Mendy était également très claire. Le joueur formé au Havre voulait rejoindre le club merengue alors que d'autres grands clubs européens tels que la Juventus, Naples ou l'Inter s'intéressaient à lui.