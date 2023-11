Manchester City et Chelsea tremblent après les sanctions contre Everton

La sanction est tombée pour Everton. Pour avoir enfreint une règle du fair-play financier et largement dépassé les pertes financières autorisées (347 M€ sur une période de 3 ans contre un plafond fixé à 120 M€), l’autre club de Liverpool est sanctionné de 10 points au classement. Une pénalité «excessive» dixit Jamie Carragher mais presque "légère" puisque la FA avait préconisé un retrait de 12 points. Les Toffees étaient encore 14es ce matin de Premier League avec 14 points. Ils sont désormais 19es, relégables donc, et ont 2 unités de retard sur le premier hors de la zone rouge, Luton Town. Ils ont fait appel de la sanction.

Les déboires d’Everton ne s’arrêtent pas là. En attendant le verdict de la cour d’appel, les trois clubs relégués en Championship en mai dernier, Leeds, Burnley et Leicester, ont l’intention de porter plainte contre leur ancien concurrent au maintien. L’affaire est encore loin d’être terminée, mais l’Angleterre s’émeut déjà de ces sanctions. Pas tant dans le contenu, ces pénalités étant logiques si les règles ont bel et bien été contournées. C’est surtout la rapidité d’exécution qui surprend. Dans le même temps, Manchester City, accusé depuis le mois de février de 115 charges de violations aux règles du fair-play financier entre les saisons 2009/10 et 2017/18, est toujours indemne.

L’Angleterre attend maintenant de lourdes sanctions contre City et Chelsea

Pour sa part, Everton n’avait qu’une seule charge retenue contre lui. Ce "deux poids, deux mesures" agace particulièrement outre-Manche comme Gary Lineker. «Avec Everton qui a écopé de 10 points, il sera très intéressant de voir si d’autres clubs seront sanctionnés.» Les regards se tournent bien entendu vers les Cityzens mais aussi Chelsea dont les dernières révélations du Guardian ne passent pas non plus. Outre des grosses amendes, les clubs risquent surtout d’être sanctionnés au classement et vu la sanction infligée aux Toffees, il y a fort à parier qu’il y aura de gros dégâts.

Les réseaux sociaux anglais s’en donnent en tout cas à cœur joie et rêvent de voir tomber les grosses cylindrées dans les bas fonds. Stefan Borson, un avocat qui a conseillé City, va même plus loin sur X, estimant qu’il y avait un réel risque de descente. «Moins 10 points pour Everton me semblent dur pour une simple violation du FPF. Mais cela renforce le fait que les sanctions contre City (si elles sont prouvées) et maintenant Chelsea induit une potentielle relégation.» La commission de la FA doit encore statuer. Mais son silence à l’égard du champion d’Angleterre est de plus en plus lourd à assumer. Everton remet bien malgré lui une pièce dans la machine.