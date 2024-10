Barça : les pépites de la Masia coûtent plus de 4 milliards d’euros

Club loué pour la qualité de son centre de formation, le FC Barcelone est une référence mondiale dans ce domaine. Ainsi, Alejandro Baldé, Gavi, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Casado, Hector Fort, Marc Bernal ou encore Guille Fernandez font partie de l’équipe première. De plus tous ces éléments ont été prolongés assez récemment et disposent de grosses clauses libératoires comme le rappelle AS.

Au total, les joueurs issus de la Masia et qui font partie de l’équipe première ont des clauses libératoires qui dépassent les 4 milliards d’euros. Déjà, Alejandro Baldé, Gavi et Lamine Yamal atteignent chacun le milliard d’euros. Deux joueurs disposent d’une clause située à 500 millions d’euros, il s’agit de Pau Cubarsi et Marc Bernal. Pour Fermin Lopez, sa clause libératoire est plus basse et atteint la somme de 400 millions d’euros.