Nice - Slavia Prague : la réaction à chaud de Morgan Schneiderlin

Sèchement battu 3-1 sur sa pelouse par le Slavia Prague, Nice n'a clairement plus son destin entre ses mains pour espérer se qualifier pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Un résultat qui, pour Morgan Schneiderlin, capitaine ce soir, semble malheureux, comme il l'a confié au micro de RMC Sport au sortir du match : «je pense qu’en première mi-temps, on fait ce qu’il faut dans l’intensité, on se crée quand même des occasions. Mais on se prend un but… Je ne sais pas. Il ne fait pas exprès. Il peut tirer 100 000 fois, il ne la mettra plus (Ondřej Lingr a réalisé un geste absolument sublime, avec de la réussite, NDLR). Donc voilà, c’est un coup du sort mais je pense que l’on a bien réagi en début de seconde mi-temps, on leur a posé des problèmes, on égalise... Et on se prend un but sur corner qui nous plombe. Et après, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise… ? Après c’est anecdotique », a-t-il d'abord lâché, dépité.

Avant d'évoquer l'échec du club cette saison en Europe : «on aurait du faire mieux. On n'est pas non plus tombé dans un groupe aussi facile que tout le monde prétendait mais on aurait du sortir de cette phase de groupes, on est jeunes, on ne peut pas tout mettre sur l’inexpérience. Depuis le premier match, on s’est dit qu’il fallait que l’on apprenne vite, on ne l’a pas fait et aujourd’hui, on est quasi éliminés.»