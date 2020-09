Juninho comprend le départ d'Amine Gouiri

Cet été, l'OL veut dégraisser. Les Gones ont déjà commencé puisque Lucas Tousart (Hertha Berlin), Martin Terrier (Rennes) ou encore Amine Gouiri (Nice). Le départ de ce dernier a été beaucoup commenté par les supporters qui espéraient le voir percer au plus haut niveau avec les Gones. Sur OLTV, Juninho est revenu sur ce transfert. Ses propos sont relayés par l'OL.

«Quand on est attaquant, il y a toujours plus de concurrence. Malheureusement, même s'il est bien revenu de sa blessure, il y avait beaucoup de monde devant lui. Nous voulions le prêter pour qu'il puisse s'exprimer et en revenant, selon ses performances, pourquoi pas devenir titulaire. Il était déçu de cette situation, je le comprend. Il a prit la meilleure décision pour lui, et c'est parfois difficile à encaisser pour les supporters mais il y a des réalités à prendre en compte. J'ai beaucoup de respect pour lui et je lui souhaite le meilleur à Nice. Tous les clubs font des erreurs, c’en sera peut-être une mais nous ne pouvons jamais le savoir à l'avance. »