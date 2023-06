PSG : Christophe Dugarry se paie Lionel Messi

La suite après cette publicité

L’interview donnée par Lionel Messi à Mundo Deportivo fait couler beaucoup d’encre. En Catalogne, on tente encore de comprendre comment le FC Barcelone a pu se rater. Et en France, ce sont les propos de l’Argentin sur ses deux ans passés au Paris Saint-Germain qui interpellent. Et après Jérôme Rothen, c’est Christophe Dugarry qui s’en est pris à la Pulga.

«Sincèrement, elle est moche et incompréhensible cette sortie. Tu as le droit de ne pas avoir été très bien pendant deux ans. Mais quand tu écoutes ses arguments… Il dit qu’il ne pouvait pas aller chercher ses enfants à l’école, c’est un peu léger. J’en ai marre de ces joueurs qui ne parlent que d’eux. Ils ont tout pour être heureux. Tout est fait pour qu’ils soient dans les meilleures conditions. (…) Il part en expliquant qu’il n’a pas été heureux. Mais mets-toi à la place de tes coéquipiers, ton entraîneur, tes supporters ! C’est d’un ridicule. Je ne comprends pas, il n’a pas des conseillers ? Comment tu peux dire de telles âneries ? Tu peux le ressentir, pourquoi pas, ça peut arriver, mais il faut donner des arguments… Ce n’est vraiment pas classe mais je ne suis qu’à moitié surpris. Ibrahimovic avait fait la même chose et ce sera pareil avec Neymar. Beckham, lui, était parti avec élégance», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

À lire

Les terribles confessions de Lionel Messi sur son passage au PSG