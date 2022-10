PSG : Emmanuel Petit flingue Kylian Mbappé

Lors de la dernière trêve internationale, Emmanuel Petit avait taclé Kylian Mbappé au micro de RMC Sport. Le champion du monde 98 n'avait pas apprécié la sortie médiatique de KM7 qui s'était plaint de son positionnement au PSG. Lundi soir, Emmanuel Petit a de nouveau dézingué la star française, qui a publié un message embarrassant sur ses réseaux sociaux avec le hashtag "pivot gang". «Ces dernières semaines, je le trouve hors sujet dans sa communication, a expliqué notre consultant. Je trouve qu’il se déplace de plus en plus du sujet central, qui est le jeu et le terrain. Il en fait de plus en plus une affaire personnelle», a-t-il commencé par expliquer.

Puis il a ajouté : «certes, j’entends des rumeurs comme quoi des promesses n’ont pas été tenues, mais j’ai envie de lui dire: "Kylian, grandis, c’est la vie". C’est tous les jours pareil. On te fait des promesses que personne ne tient la plupart du temps, est-ce qu’il faut pour autant s’arrêter de travailler et remettre tout en question? Bien sûr que non. C’est ce qu’on appelle la vie de tous les jours, la vie des grands, celle des adultes. Kylian, plus vite tu auras réglé tes problèmes avec toi-même, plus vite tes performances s’en ressentiront sur le terrain et tes relations avec le public et tes coéquipiers retrouveront un certain apaisement. Il agace tout le monde aujourd’hui. . Il en fait une affaire personnelle constamment. Il se met même au-dessus de l’institution. Est-ce que tout ce qui s’est passé ces derniers mois lui est monté à la tête? Ses émoluments qui en font le joueur le mieux payé au monde? Au PSG, on lui a certainement fait des promesses en lui disant que le projet serait construit autour de lui… (...) Kylian, tu as commencé dans des positionnements complétement différents à l’AS Monaco. Tu étais sur le côté droit en arrivant au PSG, après tu as été côté gauche. Maintenant, tu es dans l’axe. Mais ce n’est jamais figé sur le terrain. Les joueurs de devant passent leur temps à bouger et à permuter dans leurs zones respectives. Le club est plus important que n’importe quel joueur. Aujourd’hui, les déclarations de Mbappé sont hors sujet et sont un manque de respect pour l’institution, mais également pour ses partenaires. Parce qu’en disant ça, il vise son entraîneur mais également certains joueurs. Je trouve ça regrettable». Mbappé a encore pris cher !

