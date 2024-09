Inter Milan : c’est la panne sèche pour Lautaro Martinez

Battu par l’AC Milan ce dimanche lors du derby (2-1), l’Inter Milan piétine. Seulement sixième de Serie A avec 8 points en 5 journées, l’équipe de Simone Inzaghi n’a pas encore totalement lancé sa saison. Si rien n’est inquiétant avec trois points de retard sur le Torino et seulement le Napoli (2 points d’avance) et la Juventus (1 point d’avance) qui précèdent le club lombard parmi leurs rivaux, les Milanais ont tout de même quelques soucis. Le secteur offensif est pour le moment intéressant avec 10 buts inscrits et un Marcus Thuram en grande forme (4 buts et 2 passes décisives). En revanche son compère de l’attaque Lautaro Martinez est lui en grande difficulté.

Récemment prolongé jusqu’en juin 2029 avec une belle revalorisation de contrat, le numéro 10 des Nerazzurri est en proie à une disette puisqu’il n’a pas inscrit le moindre but en ce début de saison, et ce malgré la passe décisive hier pour Federico Dimarco contre le rival. Lautaro Martinez en est d’ailleurs conscient et l’a expliqué après la rencontre : «travailler, travailler, travailler. C’est ce dont nous avons besoin. Baissez la tête et pédalez, élevez votre niveau : moi d’abord, en tant que capitaine. Je ressens la responsabilité sur moi et aujourd’hui nous n’avons pas fait quoi nous nous sommes préparés, abordant mal le match.»

1 but depuis mars avec l’Inter Milan

Conscient de ne pas être au niveau espéré, Lautaro Martinez entend bien régler la mire rapidement : «je sais que je suis en retard par rapport à l’année dernière. Mais je serai le premier à arriver à Appiano, tranquillement, pour aider l’équipe.» Un état d’esprit irréprochable que notait également son coach Simone Inzaghi avant le derby : «il n’y a pas de « cas », c’est notre capitaine, c’est un garçon qui a joué toute une année sans s’arrêter. Il est également revenu tôt pour être prêt immédiatement, il travaille très dur, il a également fait un excellent entraînement hier. S’il va bien, il jouera certainement dès la première minute.»

Vainqueur de la Copa América cet été avec l’Argentine pour la deuxième fois de sa carrière, Lautaro Martinez a été le meilleur buteur de la compétition avec 5 pions dont celui victorieux en finale face à la Colombie (1-0 après prolongation). Dans le dur actuellement, il avait aussi connu une fin de saison mitigée avec l’Inter Milan en Serie A avec seulement 1 but inscrit contre Frosinone depuis mars dernier. Dans le creux de la vague, Lautaro Martinez va devoir vite réagir pour mettre fin à cette crise avec les Milanais.