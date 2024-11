Chelsea : les coulisses déroutantes du transfert de Cole Palmer

Depuis plus d’un an maintenant, la carrière du jeune Cole Palmer a complètement basculé. Considéré comme l’un des gros espoirs de Manchester City, l’international anglais avait quitté la formation de Pep Guardiola l’été dernier pour rejoindre Chelsea. Un choix qui avait pu étonner à l’époque alors que le technicien espagnol semblait bien apprécier son joueur qui avait d’ailleurs donné le titre en Supercoupe de l’UEFA en marquant en finale (il avait aussi marqué en finale du Community Shield). Mais pas suffisant pour convaincre sa direction de le conserver coute que coute.

Un départ sans dire au revoir

Résultat, c’est Chelsea qui s’est frotté les mains en récupérant l’international anglais qui a complètement explosé sous ses nouvelles couleurs. Auteur d’une saison folle avec 27 buts et 15 passes décisives en 48 matches, le milieu offensif a logiquement remporté le trophée de meilleur joueur de Premier League. Cette saison, le joueur, acheté pour 47 millions par les Blues, est reparti sur les mêmes bases avec déjà 7 buts et 5 passes décisives en 11 matches. Dans un entretien accordé à GQ, Cole Palmer s’est d’ailleurs confié sur ce fameux été 2023 qui a fait basculer sa carrière avec ce transfert à Chelsea.

« Je me souviens de m’être entraîné un mercredi après-midi à City, et l’information pendant l’entraînement était "ils essaient de se mettre d’accord sur un montant". À chaque fois que le ballon sortait, je demandais au responsable de l’équipement ou au médecin s’ils avaient fini par se mettre d’accord. Je n’ai donc pas vraiment eu l’occasion de voir beaucoup de gens et de dire que j’allais à Chelsea. Je devais juste récupérer mes affaires » a confié Cole Palmer qui a semblé regretter la manière dont ce transfert a été bouclé.

Un Euro sur le banc difficile à digérer

« C’est la réalité mercantile du football de haut niveau : pas d’au revoir, sauf ce qui peut être dit par un SMS. J’ai envoyé un message au groupe de discussion, j’ai dit : "Merci pour tout. Je m’en vais". C’est tout», a expliqué l’international anglais. Un départ pas simple à digérer donc pour le principal intéressé qui a très vite rebondi ensuite pour devenir la star de Chelsea. Mais son statut de meilleur joueur de Premier League ne lui a pas permis de bousculer la hiérarchie en sélection puisqu’il a passé tout l’Euro sur le banc. Un choix de Gareth Southgate pointé du doigt et même incompréhensible pour beaucoup d’observateurs du foot y compris le joueur lui-même.

« C’était frustrant en Angleterre, pour être honnête. Je ne dis pas que les joueurs ne sont pas bons. Mais après la saison que j’ai passée, la forme que j’avais, tout ce que je faisais était basé sur mes performances, donc je n’ai pas joué les deux premiers matchs même quand l’équipe était en difficulté, c’était un peu comme, "pourquoi ?". Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous me faites entrer dans le troisième match et que je ne fais rien, alors je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit. J’ai juste dû essayer de me frayer un chemin. Je me souviens que Watkins est entré en jeu [en finale] et je me suis dit : "Pourquoi pas moi ?" », a-t-il expliqué. Malgré ses bonnes entrées et son but en finale, Palmer aura largement été sous-utilisé par son sélectionneur pendant la compétition. Pour le plus grand regret des fans anglais…