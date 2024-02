Manchester City blinde sa pépite Oscar Bobb

Il est l’autre pépite norvégienne de Manchester City. Outre l’intraitable Erling Haaland, Oscar Bobb commence à se faire un nom à travers l’Angleterre. Cantonné à un rôle de remplaçant, l’attaquant polyvalent réalise des entrées en jeu intéressantes et compile aujourd’hui 2 buts et 2 passes décisives en 16 apparitions avec l’escouade de Pep Guardiola. Un bilan forcément intéressant pour un jeune joueur de 20 ans qui gratte des minutes dans une machine aussi huilée que City. Devenu international norvégien grâce à ses belles prestations (4 sélections, 1 but), le natif d’Oslo a de quoi représenter le futur du champion d’Angleterre en titre.

Ainsi, l’actuel deuxième de Premier League a eu la brillante idée de blinder sa pépite ce lundi. Ainsi, Oscar Bobb est lié à Manchester City jusqu’en 2029 : «Oscar Bobb a signé un nouveau contrat de trois ans avec Manchester City, dans le cadre d’un nouvel accord qui le maintiendra au Club jusqu’à l’été 2029. Après avoir rejoint les rangs des jeunes de City à l’été 2019 en provenance du club norvégien de Valerenga, le milieu de terrain offensif a connu quatre saisons exceptionnelles au sein de notre Académie avant d’être élevé dans l’équipe première l’été dernier.» Une bonne nouvelle pour les fans des Skyblues !