Bordeaux : Mehdi Harfi vers un départ cet été ?

Les suiveurs des catégories de jeune et les supporters bordelais le connaissent particulièrement. Considéré comme l’un des plus gros talents du centre de formation des Girondins de Bordeaux, le jeune attaquant Mehdi Harfi a fait parler de lui ces dernières années en enchaînant les buts au club. Au point de voir Bordeaux lui faire signer un contrat stagiaire pro. Mais depuis quelques temps, sa situation interroge. Après avoir été convoqué avec l’équipe U20 du Maroc (il avait été surclassé), le buteur de 19 ans a complètement disparu des radars. Cette saison, il n’a disputé que 10 rencontres en National U19 (sur 26 matches) et a inscrit 2 buts. Il n’a également participé qu’à 5 rencontres (sur 26) avec l’équipe N3 qui a fini par être relégué. Au total, il a trouvé le chemin des filets à 7 reprises sur la saison en cours.

Pas vraiment dans les petits papiers de son coach en réserve, l’avenir de celui qui restait sur une saison 2022/2023 réussie (17 buts et 7 passes décisives en 25 matches) a suscité des interrogations. Alors qu’il a vu plusieurs coéquipiers monter en équipe première ces deux dernières saisons aussi bien aux entraînements qu’en matches, le buteur de 19 ans a dû ronger son frein et n’a jamais eu sa chance. Une incompréhension qui l’a beaucoup touché. Selon nos informations, alors qu’il ne comprenait pas sa situation, Mehdi Harfi a souhaité partir cet hiver. D’accord avec Bastia, il a vu son transfert bloqué par Bordeaux qui ne souhaitait pas le laisser partir en Corse. Cet été, Bastia va revenir à la charge et a déjà refait une offre au joueur qui souhaite du temps de jeu. Une réunion est prévue dans les prochains jours avec le directeur sportif bordelais Admar Lopes. De son côté, le joueur, qui veut enfin lancer sa carrière professionnelle à maintenant 19 ans, pourrait donc demander à partir si son club formateur ne lui propose pas un projet intéressant.