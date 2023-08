Le PSG s’immisce dans le dossier Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Il ne reste plus qu’une grosse semaine avant la fermeture du marché des transferts et Romelu Lukaku n’a toujours pas trouvé de porte de sortie. Après avoir demandé plus pour venir en Arabie saoudite, puis tourné le dos à l’Inter pour écouter la Juve et l’AC Milan, le Belge se retrouve dans une drôle de situation. Contrait d’évoluer avec les jeunes de Chelsea, l’attaquant ne peut même pas s’entrainer avec l’équipe première. Le joueur et le club ont pourtant la volonté commune de se séparer mais le salaire du Belge (en plus de ses exigences) pose problème.

Dans ces conditions face au temps qui presse, les Blues sont contraints de changer leur fusil d’épaule. Dans l’incapacité de transférer de manière définitive le joueur, ils acceptent désormais la solution d’un prêt, si possible avec obligation d’achat, sinon avec option d’achat et s’il n’y a toujours personne, alors un simple prêt fera l’affaire. C’est ce qu’écrit The Athletic depuis ce matin. Des mesures extrêmes mais il faut à tout prix qu’il s’en aille afin de se débarrasser de ce problème autant sportif que financier.

C’est la tendance de ces derniers jours. Depuis que le club anglais a proposé Lukaku sous la forme d’un prêt, les courtisans se sont réveillés. Un retour en Italie est à nouveau à l’ordre du jour. The Telegraph évoque l’intérêt prononcé de la Roma. En passe d’obtenir la signature de Sardar Azmoun en provenance du Bayer Leverkusen (prêt avec option d’achat de 12,5 M€), les Giallarossi font également le forcing pour le Belge, faisant à nouveau fonctionner la carte José Mourinho à fond. Le Special One a déjà entraîné le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges du temps de Manchester United.

D’après Sky Sport Italia, avec un prêt simple, la Louve peut se permettre de financer à 100% le salaire du joueur. Elle apparaît même comme la favorite dans ce dossier mais le média précise de nouveaux éléments. Ces dernières heures et depuis le fléchissement de Chelsea, le FC Barcelone et le PSG ont pris des renseignements. De quoi faire durer encore un peu le suspense puisque les deux clubs jouent la Ligue des Champions, là où la Roma ne dispute que la Ligue Europa. La Juventus, quant à elle, est définitivement hors course.