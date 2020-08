Mercato : le patron de Manchester City promet d'autres recrues

Manchester City s’est déjà activé pour son mercato estival. Pour le moment, les Mancuniens ont déboursé environ 66 M€ pour s’offrir les services du milieu de terrain espagnol Ferran Torres (Valence) et du défenseur batave Nathan Aké (Bournemouth). Deux renforts qui ne seront pas les seuls cet été. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le patron de City, Khaldoon Al Mubarak dans un entretien diffusé sur les réseaux du club anglais.

« Il faut prendre ça en considération (les effets de la pandémie). Mais en même temps, ma position est claire : on ne recrute pas pour un an. On recrute en se projetant sur trois, quatre, cinq, dix ans. Les changements qui doivent être apportés à l’équipe seront faits. C’est ce qu’on a fait avec Aké et Torres. Quand l’opportunité est apparue, on a agi rapidement. Il y aura d’autres joueurs. On restera fidèle au plan, avec les réalités du marché actuel. Chaque année, on verra ce dont le manager a besoin. Le travail pour cet été ne démarre pas que maintenant. On y travaille depuis des mois. On a clairement identifié les points faibles, les postes à renforcer. (…) Rien n’est figé. Il y a des cibles définies, mais nous sommes assez pragmatiques pour saisir des opportunités », a-t-il déclaré sur le site officiel des Skyblues.