Le mea culpa de Virgil van Dijk

Hier, Liverpool a coulé sur la pelouse de l’Emirates Stadium. Les Reds ont perdu un match important face à Arsenal (3-1) dans la course au titre. Coupable sur le deuxième but des Gunners en raison d’une mésentente avec le gardien Alisson, le capitaine Virgil van Dijk (32 ans) a reconnu son erreur et assume la responsabilité de la défaite. Le défenseur central apprend de cet échec et pense déjà à l’après.

«Je prends l’entière responsabilité de ce but. J’aurais dû faire mieux et prendre une meilleure décision, ça fait mal. Pas seulement pour moi mais aussi pour le reste de l’équipe. C’était un tournant du match. On avait des occasions, on dominait. J’aurais dû dégager le ballon mais j’ai pris la mauvaise décision. Ces choses n’arrivent pas si souvent mais je m’en relèverai et j’assumerai. Je ne cherche pas d’excuses. Je vais essayer de faire en sorte que ça n’arrive plus jamais», a déclaré le Néerlandais. Lui et les Reds seront attendus au tournant contre Burnley samedi prochain, lors de la 21e journée de Premier League.