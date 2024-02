Premier League : Arsenal fait tomber Liverpool !

Une seule défaite en Premier League, une première place solidement détenue, mais un déplacement plus que périlleux sur la pelouse d’Arsenal. Liverpool, remué par l’annonce du départ de Jürgen Klopp la semaine dernière, a su garder la tête froide sur les terrains de Premier League, à l’image de la gifle mise à Chelsea en milieu de semaine. Sauf qu’Arsenal, c’est une autre histoire, tant les Gunners sont capables de s’enflammer à l’Emirates Stadium. Et c’est exactement ce qu’ils faisaient dès le début du match, en se jetant sur chaque opportunité pour mettre le danger devant les buts d’Alisson.

Une folle chevauchée de Martinelli amenait la première grosse occasion de la rencontre, mais Saka loupait complètement sa tête à bout portant (11e). Cody Gakpo répliquait, dans l’autre sens, d’une frappe croisée, mais c’est bien Arsenal qui menait la danse, grâce à un Odegaard très inspiré qui lançait Havertz en 1 contre 1 face à Alisson. Le gardien brésilien repoussait mais Saka avait bien suivi pour terminer le travail (1-0, 14e). Liverpool manquait bizarrement de rythme, d’inspiration et de concentration. Des pertes de balle surprenantes d’Alexander Trent-Arnold, un Joe Gomez en difficulté… Même Van Dijk était pris sur l’ouverture du score. Offensivement, ce n’était guère mieux, et seul Curtis Jones surnageait.

La boulette d’Alisson après celle de la défense d’Arsenal

Mais Arsenal avait le tort de ne pas profiter de cette mi-temps totalement ratée des Reds. Pire, le club londonien allait encaisser un but gaguesque. Saliba protégeait mal le ballon, Luis Diaz en profitait pour le toucher du bout du pied. Cela atterrissait sur le bras de Gabriel, qui marquait contre son camp à la 45+3e ! Un miracle pour Liverpool, tant il avait été transparent jusque-là. Au retour des vestiaires, les Reds semblaient plus tranchants, à l’image de Luis Diaz. Mac Allister et Jones s’essayaient de loin, et la menace se faisait plus précise. Mais il fallait croire que ce match était dédié aux boulettes défensives. Après celle de la défense d’Arsenal, c’était au tour d’Alisson.

Alors que Van Dijk était au duel avec Martinelli, le gardien brésilien loupait le ballon sur sa sortie au pied, et laissait son compatriote marquer dans le but vide (2-1, 67e). Liverpool était sonné par cette erreur individuelle, et ne semblait pas avoir les armes, ce dimanche, pour retourner la situation. Rien n’allait dans le bon sens pour l’équipe de Klopp, avec l’expulsion de Konaté, pour une faute sur un Havertz intenable ce dimanche. Puis Trossard venait parachever le festival avec un but magnifique, inscrit en solitaire (3-1, 90+2e). Arsenal pouvait fêter la victoire comme un véritable exploit, puisqu’il s’agit là seulement de la 2e défaite de la saison en Premier League pour les Reds, après celle survenue le 30 septembre dernier contre Tottenham. Les hommes de Klopp restent premiers, mais restent à portée de tir de Manchester City (qui compte deux matches en moins). Arsenal grimpe provisoirement à la 2e place, à 2 points de Liverpool.