Liverpool a fixé le prix de Sadio Mané

«Je suis entièrement concentré sur le match de samedi, c'est la réponse que je dois donner avant la finale. Mais revenez me voir samedi et je vous donnerai la réponse. C'est spécial», a lâché Sadio Mané vendredi dernier, à la veille de la finale de la Ligue des Champions. Une finale perdue par les Reds, battus 1 à 0 par le Real Madrid, et qui a été très certainement le dernier match du Sénégalais sous le maillot de Liverpool. En effet, l'attaquant de 30 ans souhaite quitter les pensionnaires d'Anfield après six années de bons et loyaux services.

Il aurait même annoncé sa décision à ses coéquipiers après la rencontre de samedi soir au Stade de France. D'après AS, Mané aurait confié : «je veux remercier les fans pour tout et l'entraîneur aussi. Je souhaite à cette équipe tout le meilleur du monde.» L'ancien du FC Metz va donc faire ses adieux au club de la Mersey cet été. Et si Jürgen Klopp a refusé de commenter les rumeurs entourant un départ de son joueur, il a tout de même avoué : «ce n'est pas le bon moment pour en parler. Partout où Sadio jouera l'année prochaine, il sera un grand joueur». Où le vainqueur de la CAN 2022 va-t-il donc continuer sa carrière ?

Le Bayern Munich prépare son offre

D'après les informations du Mirror, cinq écuries peuvent recruter Sadio Mané, qui était triste lors de la parade des joueurs hier. Une liste de prestigieux prétendants où on retrouve donc le Real Madrid, le FC Barcelone, l'AC Milan, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Mais ce sont les Allemands qui ont de l'avance sur ce dossier, même si le Bayern se méfie du Real Madrid alors que le PSG semble hors course depuis le départ de Leonardo. Sky Germany explique que les pensionnaires de l'Allianz Arena auraient proposé un contrat de 3 ans au joueur, qui a ouvert la porte à un départ cet été car Liverpool était notamment plus préoccupé par la prolongation de Mohamed Salah que la sienne.

Son agent a ainsi rencontré Hasan Salihamidzic à Majorque pour discuter et avancer. Oliver Kahn (PDG) et son prédécesseur Karl-Heinz Rummenigge étaient d'ailleurs samedi au Stade de France pour observer le Sénégalais. Le média allemand ajoute que les Bavarois comptent proposer 30 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat de Sadio Mané. Cinq à dix millions d'euros de bonus devraient être mis sur la table pour convaincre les Reds. Ce qui se rapproche plus ou moins des exigences des Anglais, qui réclament 35M£, soit un peu plus de 41 millions d'euros pour leur joueur selon le Daily Mail. Affaire à suivre donc.