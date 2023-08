MU : blessé, Amad Diallo ratera le début de saison

La suite après cette publicité

Revenu d’un prêt concluant en Championship sous les couleurs de Sunderland, l’attaquant international ivoirien Amad Diallo a participé à la préparation estivale de Manchester United, avant de se blesser au genou. Un pépin physique qui l’empêche de disputer le reste de la présaison mancunienne et l’éloignera des terrains lors du début de saison en Premier League.

«Amad, l’ailier de Manchester United, manquera la première partie de la saison de Premier League. Le joueur de 21 ans s’est blessé au genou lors de la tournée aux États-Unis, ce qui va le tenir à l’écart des terrains. C’est un coup dur pour les espoirs du jeune homme de se faire remarquer, après avoir été impliqué dans les premières étapes de notre campagne de pré-saison», peut-on lire dans le communiqué.

