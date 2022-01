Le sacrifice énorme d'Anthony Martial pour quitter Manchester United, Dusan Vlahovic pousse 2 stars de la Juventus au départ

La suite après cette publicité

Martial a tout fait pour partir

C'est officiel, Anthony Martial s'est engagé hier soir avec le Séville FC. L'attaquant français est prêté jusqu'à la fin de la saison par Manchester United. Les Andalous ayant payé environ 5 M€ pour ce prêt. Le tricolore fait la couverture d'Estadio Deportivo ce matin. Mais il est également présent sur les premières pages de quelques tabloïds. Comme le Daily Express qui révèle que Martial a tout fait pour partir de MU. En effet, l'ancien Lyonnais et Monégasque auraient accepté de baisser drastiquement son salaire pour aller à Séville. Il ne voulait vraiment plus rester du côté d'Old Trafford. On parle d'une baisse de 50 000 livres par semaine en Angleterre.

Vlahovic pousse deux stars vers la sortie

Ce n'est pas encore officiel, mais ça se rapproche pour le transfert de Dusan Vlahovic à la Juventus. Le buteur serbe de la Fiorentina devrait débarquer, dans cette dernière semaine du mercato, du côté de Turin pour un montant de 67 M€ + 8 M€ de bonus. Une somme colossale qui «affole la Serie A», comme le placarde La Gazzetta dello Sport ce mercredi sur sa une. Le Corriere dello sport, en revanche, se penche sur les conséquences d'un tel transfert. Selon le média, il va pousser deux attaquants turinois vers la sortie. Le premier c'est Alvaro Morata qui devrait rejoindre le FC Barcelone dans les prochains jours. Le second pourrait être Paulo Dybala, qui n'a toujours pas prolongé avec la Vieille Dame et qui est quasiment en guerre ouverte avec le club. Avec l'arrivée de Vlahovic, la Juve pourrait lui mettre un ultimatum pour qu'il prolonge, selon le Corriere. Les Turinois se sentent en position de force désormais.

Le Real et Man City misent sur les pépites

Au Real Madrid et à Manchester City, le mercato d'hiver est calme. En tête du championnat d'Espagne et d'Angleterre, les deux cadors n'ont pas besoin de se renforcer. Mais ils pensent à l'avenir et semblent vouloir piocher en Amérique du Sud pour cela. Selon Marca, par exemple, les Merengues seraient en «pole position» afin d'enrôler la pépite de 15 ans de Palmeiras, Endrick. Sa clause libératoire serait de 17 M€. Mais cela ne fait pas peur aux Madrilènes. Alors que du côté du Manchester Evening News, on annonce que les champions d'Angleterre en titre seraient sur le point d'attirer le jeune attaquant de 21 ans de River Plate, Julian Alvarez. Reste désormais à savoir s'il rejoindra tout de suite Manchester ou s’il restera en prêt pour le moment en Argentine.