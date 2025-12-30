Menu Rechercher
Commenter
Liga

Barça : la sortie de Michel sur Marc-André ter Stegen à Girona

Par André Martins
1 min.
Michel, coach de Girona @Maxppp

À un moment où le nom de Marc-André Ter Stegen est évoqué du côté de Gérone, Michel a laissé entendre qu’il verrait d’un bon œil l’arrivée du capitaine du Barça au sein de son équipe dès janvier. « C’est un joueur de très haut niveau. Tout le monde veut Ter Stegen dans son équipe », a-t-il déclaré lors de la soirée des Catalan Awards.

La suite après cette publicité

Le portier allemand a été régulièrement associé à un transfert vers le club catalan de Gérone ces derniers jours, même si l’actuel 17e de Liga ne devrait pas pouvoir assurer la totalité du salaire du joueur. Un tel départ pourrait néanmoins présenter des avantages pour Ter Stegen, lui permettant de rester à Barcelone tout en bénéficiant d’un temps de jeu régulier et pour prétendre à une place dans la sélection allemande à la Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Girona
Barcelone
Marc-André ter Stegen

En savoir plus sur

Liga Liga
Girona Logo Girona
Barcelone Logo Barcelone
Marc-André ter Stegen Marc-André ter Stegen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier