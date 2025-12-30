Barça : la sortie de Michel sur Marc-André ter Stegen à Girona

À un moment où le nom de Marc-André Ter Stegen est évoqué du côté de Gérone, Michel a laissé entendre qu’il verrait d’un bon œil l’arrivée du capitaine du Barça au sein de son équipe dès janvier. « C’est un joueur de très haut niveau. Tout le monde veut Ter Stegen dans son équipe », a-t-il déclaré lors de la soirée des Catalan Awards.

Le portier allemand a été régulièrement associé à un transfert vers le club catalan de Gérone ces derniers jours, même si l’actuel 17e de Liga ne devrait pas pouvoir assurer la totalité du salaire du joueur. Un tel départ pourrait néanmoins présenter des avantages pour Ter Stegen, lui permettant de rester à Barcelone tout en bénéficiant d’un temps de jeu régulier et pour prétendre à une place dans la sélection allemande à la Coupe du Monde 2026.