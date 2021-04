Bayern : Hans-Dieter Flick et le cas Tanguy Kouassi

La suite après cette publicité

Alors que le Bayern Munich reçoit le Paris SG ce mercredi en quart de finale aller de Ligue des Champions, Hans-Dieter Flick a été interrogé sur les débuts de Tanguy Kouassi (18 ans), arrivé l'été dernier en Bavière en provenance de l'écurie parisienne. Des premiers pas compliqués par des blessures à répétition qui inquiètent quelque peu.

«Tanguy Kouassi n'a presque pas joué pendant six mois à cause de problèmes musculaires. Cela fait à peine dix jours qu'il a rejoint l'équipe et que l'on peut se faire une impression. C'est un joueur jeune très doué. Et nous espérons tous qu'il montrera, sans blessures, ses qualités chez nous. Je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Il faut que nous le rendions apte à jouer les prochaines années sans blessure», a confié le coach allemand.