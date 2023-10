Arsenal : double coup dur pour Mikel Arteta

Arsenal est en grande forme ces dernières semaines. Après s’être offert le scalp de Manchester City avant la trêve internationale (1-0), les Gunners ont réussi à revenir de nulle part pour accrocher le nul face à Chelsea (2-2) avant d’aller gagner à Séville ce mardi en Ligue des Champions (1-2). Forte de ses succès, l’escouade de Mikel Arteta reçoit Sheffield United ce samedi (16h). Une réception qui se fera sans Gabriel Jesus et Thomas Partey. Buteur ce mardi en Andalousie, l’attaquant brésilien s’est blessé aux ischio-jambiers tandis que l’ancien de l’Atlético de Madrid s’est blessé à la cuisse à l’entraînement de lundi.

Alors que le premier cité sera absent plusieurs semaines d’après le technicien espagnol, le second pourrait être éloigné des terrains plus longtemps comme l’a laissé entendre Arteta en conférence de presse ce vendredi : «il a une blessure musculaire et nous nous attendons à ce qu’il soit absent pendant quelques semaines", a déclaré Arteta. « Nous n’en connaissons pas encore vraiment l’étendue et il a d’autres tests aujourd’hui.» Deux coups durs qui ne devraient néanmoins pas empêcher l’actuel troisième de Premier League de continuer sur sa lancée.