OM : la réaction à chaud de Mason Greenwood

L’OM n’a pas fait de détails dans ce 16e de finale de la Coupe de France. Opposé à Bayeux, club de R1, le club phocéen s’est très largement imposé 9-0 avec notamment un triplé de Mason Greenwood. L’Anglais a réagi à cette large victoire au micro de beIN Sports.

«C’était facile pour nous mais ils sont venus en nombre aujourd’hui. C’était un grand jour pour eux, un rêve de jouer face à nous et il faut les féliciter, reconnaît le Marseillais. C’était une belle équipe et désormais il faut penser à la suite.»