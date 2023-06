RC Lens : un milieu de la Juve dans le viseur

Selon les dernières informations de La Repubblica, le RC Lens pourrait alors piocher du côté de la Juventus Turin pour renforcer son entrejeu. D’après le média italien, les Sang et Or cibleraient Denis Zakaria, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec la Vieille Dame. Prêté à Chelsea lors des six derniers mois, le Suisse (49 sélections, 3 buts) pourrait ainsi apporter son expérience, notamment en Ligue des Champions.

Si les Lensois suivent également Habib Diarra, actuellement sous les couleurs de Strasbourg, l’arrivée de BlueCo, consortium d’investisseurs américains soutenu par le fond Clearlake, devrait faire grimper les enchères et rebattre les cartes. Dès lors, le club nordiste pourrait creuser la piste Zakaria. Il faudra toutefois notamment faire face à la concurrence de West Ham dans ce dossier mais le RCL dispose de la C1 comme argument principal…

