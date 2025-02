Un espoir français pisté par le Bayern Munich

Bientôt un Français dans les buts du Bayern ? À 38 ans, Manuel Neuer approche de la fin de sa carrière, et le Bayern Munich le sait. Si l’Allemand satisfait toujours autant du côté de l’Allemagne, son club lui cherche son successeur. Et c’est peut-être en Ligue 1 que les pensionnaires de l’Allianz Arena l’auraient trouvé, puisque Guillaume Restes se trouverait dans le viseur.

D’après les informations de Bild, le gardien de but de Toulouse fait partie des pistes explorées par les Bavarois. L’actuel leader de Bundesliga se considère aujourd’hui suffisamment équipé à ce poste et ne compte pas passer à l’action immédiatement, mais prépare donc petit à petit la succession de son illustre portier. Et c’est bien le joueur formé au TFC qui pourrait être l’heureux élu.