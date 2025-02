Real Madrid : Luka Modric lance un avertissement au Barça

Luka Modric était un homme heureux après la victoire madrilène cet après-midi face à Girona. Auteur d’un golazo et d’une belle prestation - il a même été élu homme du match - le taulier du milieu madrilène a tenu à évoquer ce duel avec le Barça et l’Atlético en tête de la Liga, alors que les trois équipes se tiennent en un point seulement.

« C’est très important de gagner aujourd’hui. Nous devons continuer à nous battre. Nous avons fait un bon match après la super soirée de l’autre jour… Et ce n’est pas facile, après tant d’usure, de se préparer mentalement à nouveau et de jouer un bon match, mais nous l’avons fait. C’est une victoire très importante et nous sommes toujours dans la lutte. Les derniers matchs montrent que nous sommes dans un très bon moment. Mais nous devons continuer. Nous ne pouvons pas tomber, nous pouvons nous faire confiance. Nous sommes satisfaits, mais nous en voulons plus, car nous pouvons encore grandir en tant qu’équipe », a expliqué le Croate. Le Barça est prévenu.