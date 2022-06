L'UEFA va organiser une mini-Ligue des champions au mois d'août

L'UEFA ne sait plus vraiment quoi trouver pour renflouer ses caisses et faire banquer les diffuseurs. En même temps que la refonte de la Ligue des champions, qui est prévue à partir de la saison 2024-2025, l'UEFA s'apprête à lancer une petite C1 qui se déroulera en été, comme l'a révélé L'Équipe, ce mardi. Une sorte de tournoi d'ouverture qui se déroulera chaque année à la mi-août, soit quelques semaines avant le démarrage de la véritable Ligue des champions.

Cette mini-compétition opposera le vainqueur de la saison précédente et trois autres équipes très performantes. «Quatre matches (deux demi-finales, un match pour la troisième place et une finale)» sont prévus, comme l'indique un document de l'appel d'offres adressé aux diffuseurs pour la période 2024-2027 révélé par le quotidien sportif. Ces quatre matches entre cadors du football européen se dérouleraient normalement aux États-Unis. Reste à connaître maintenant les horaires de ces affiches...

La Supercoupe d'Europe maintenue, des matches de C1 le jeudi

Cette nouvelle compétition ne devrait pas remplacer la Supercoupe d'Europe, une finale qui se déroule au début de saison entre le vainqueur de la Ligue des champions et celui de la Ligue Europa. Mais cette compétition pourrait évoluer à partir de 2024 et opposer le vainqueur de la Ligue Europa à celui de la Ligue Europa Conférence. «Les détails de ce tournoi d'ouverture de la Ligue des champions seront confirmés par l'UEFA en temps voulu», est-il précisé dans le document.

De plus, l'UEFA aurait également décidé, pour sa nouvelle formule de la Coupe aux Grandes Oreilles, d'ajouter une programmation le jeudi, «pour lancer la première semaine de chaque édition de cette nouvelle formule». Plusieurs changements afin de parer à la menace de la Super League, même si les joueurs et les entraîneurs vont, une nouvelle fois, devoir faire avec cet enchaînement de matches, en plus d'un calendrier international qui s'élargit également.