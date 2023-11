Rennes - Panathinaikos : les compositions officielles

Les Rennais peuvent faire un grand pas vers la qualification. Ce jeudi soir, au Roazhon Park, Rennes reçoit le Panathinaikos pour le compte de la 4e journée de Ligue Europa. Vainqueurs en Grèce (1-2), les hommes de Bruno Génésio, premiers du groupe F avec 6 points, peuvent prendre une avance de cinq points sur leur adversaire du soir, actuellement deuxième avec 3 unités. Dans le même temps, le Maccabi Haifa (1 pt) et Villarreal (3 pts), qui comptent un match en moins, tenteront de ne pas laisser les Bretons filer au classement. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h45.

Pour ce match, Bruno Génésio procède à quelques changements dans son onze. Gallon prend la place de Mandanda, touché contre Nice, dans les buts tandis que G.Doué et Wooh remplacent respectivement Assignon et Omari dans l’arrière-garde. Belocian débute en défense centrale et Theate glisse au poste de latéral gauche. Le Fée et Matic démarrent devant la défense. Enfin, Rieder, privilégié à Blas, évoluera derrière Kalimuendo, seul en pointe, tandis que Bourigeaud et Terrier occuperont les ailes. Côté Pana, Bernard est bien là, seuls Vilhena et Ruben Perez remplacent Arao et Djuricic par rapport au match aller.

Les compositions officielles :

Rennes : Gallon - G.Doué, Wooh, Belocian, Theate - Le Fée, Matic - Bourigeaud, Rieder, Terrier - Kalimuendo

Panathinaikos : Brignoli - Vagiannidis, Schwenkeveld, Jedvaj, Mladenovic - Gnezda Cerin, Perez, Vilhena - Palacios, Ioannidis, Bernard