AS Roma : Leandro Paredes, la nouvelle arme secrète de Daniele De Rossi

Actuellement classé à la 4ème position de Serie A, à quatre points de la 3ème place occupée par Bologne, l’AS Rome est repropulsée sur le devant de la scène en Italie. Le hurlement de la Louve romaine est de nouveau strident dans le monde du Calcio grâce aux tours de magie signés Daniele De Rossi. Ayant pris parfaitement la relève de José Mourinho à la tête des Giallorossi, l’ancien milieu de terrain italien est en train de redonner de belles couleurs à la Louve, affichant un bilan de sept victoires en neuf rencontres dirigées. Au sein de cette cure de jouvence, certains joueurs retrouvent une forme olympique chez les pensionnaires du Stadio Olimpico. En effet, le milieu argentin, Leandro Paredes, est en train de devenir le chef de l’entrejeu romain. Celui qui était pourtant considéré comme persona non grata aux alentours des fêtes de Noel, prend de l’importance dans le collectif de De Rossi.

«Il s’améliore dans ce que je lui demande, en possession du ballon, je lui demande de faire quelque chose de différent, il est très intelligent. Même sans le ballon, il l’est. Le milieu de terrain de type énergique qui se glisse vers l’avant est certes sympa, tout comme le milieu fougueux, mais il est essentiel de savoir décrocher. Je ne lui demande pas différentes choses, ce sont juste des nuances que je me permets de donner encore quelques leçons aux milieux de terrain», a expliqué Daniele De Rossi au sujet de celui qui était son ami lors du premier passage de Paredes à Rome (2014-2017). Comme un symbole, l’Argentin a hérité du numéro 16 historique de De Rossi à son retour chez les Giallorossi l’été dernier. Un choix directement validé par la légende italienne à l’époque : «Je ne me serais pas permis sans son autorisation. Il m’a envoyé un message me disant que ce serait un plaisir pour lui que je porte le 16. C’est un honneur, je serai toujours reconnaissant pour la façon dont il m’a toujours aidé, de temps en temps en dehors du terrain»

Symbole du renouveau romain !

Depuis l’arrivée de De Rossi, Leandro Paredes a débuté l’intégralité des rencontres de Serie A. Il est l’un des joueurs qui a clairement profité de l’arrivée de l’Italien sur le banc romain. En effet, le nouveau tacticien de l’AS Rome a totalement donné les clefs de son collectif à son ami argentin, tout en renforçant le duo qu’il forme qvec Lorenzo Pellegrini : «De Rossi ? Il parle constamment avec nous, les joueurs, lui et moi avons toujours eu une relation très forte. Mon objectif est de continuer à m’améliorer chaque jour parce que je suis sûr que je peux le faire avec lui ici. Je fais certainement partie de ceux qui ont le plus profité de son arrivée. Jouer davantage a été mieux pour moi car je peux faire mon travail au milieu du terrain», a déclaré le milieu argentin.

Une confiance retrouvée et un rôle taillé sur mesure qui redonne le sourire à Paredes, pourtant longtemps mentionné sur le départ durant le mercato d’hiver : «Je m’améliore certainement à chaque match, je retrouve ma meilleure forme, j’essaie de m’améliorer chaque jour pour apporter ma contribution à l’équipe et je pense que nous travaillons tous très bien en ce moment», a poursuivi l’ancien joueur du PSG. Face au Brighton de Roberto De Zerbi, en 8e de finale aller de la Ligue Europa, Daniele De Rossi espère frapper un grand coup, tandis que Leandro Paredes veut confirmer aux yeux de l’Europe son retour en grande forme.