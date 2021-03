Marco Verratti commente son nouveau rôle avec Pochettino

La suite après cette publicité

Depuis la prise de fonction de Mauricio Pochettino, Marco Verratti (28 ans) joue plus haut sur le terrain. Parfois aligné derrière l'attaquant, l'Italien profite de sa liberté de mouvement pour influer sur le jeu de son équipe. S'il estime être encore en rodage, il apprécie ce nouveau rôle, comme il le confie en conférence de presse ce samedi.

«Ça fait maintenant pas mal de match que je joue un peu plus haut. Je ne suis pas vraiment un 10 mais je bénéficie de pas mal de liberté. A moi de trouver les meilleurs espaces en fonction de l’adversaire, parfois un peu plus haut et parfois comme un 3e milieu. J’essaye d’être toujours utile pour aider l’équipe. Je me sens bien avec le coach.»