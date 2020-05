Mercato : Manchester United observe Rabbi Matondo

Manchester United est sans cesse désireux de se renforcer sur le marché des transferts. Des noms de star sont évoqués tels que Jadon Sancho ou Harry Kane. Et désormais un nouveau dossier est étudié par le club mancunien, celui de Rabbi Matondo (19 ans). À s'en référer aux informations du Manchester Evening News, l'attaquant gallois de Schalke 04, lié au club de la Ruhr jusqu'en 2023, pourrait être une alternative en cas d'échec dans le dossier Jadon Sancho.

L'entraîneur des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer pourra compter sur les bons conseils de la légende du club Ryan Giggs. Le sélectionneur du pays de Galles avait approuvé la signature de son international Daniel James l'été dernier à MU. L'ancien milieu de terrain a donné du temps de jeu à Matondo sur les dernières sélections, ce qui prouve qu'il lui fait confiance et croit en ses capacités. Manchester United reste à l'affût et surveille de près la situation du jeune attaquant aux douze matches de Bundesliga cette saison et un but. La crise du coronavirus pourrait jouer en faveur du club mancunien.