Liverpool : l’invitation de Michael Owen à Trent Alexander-Arnold

Depuis quelques mois, le futur de certains cadres de Liverpool fait jaser. En effet, alors que plusieurs tauliers voient leurs contrats expirer en fin de saison, les Reds n’ont prolongé personne pour le moment. Une instabilité qui offre des perspectives à plusieurs équipes désireuses d’enrôler ces stars déstabilisées par cette situation assez ubuesque. Outre Mohamed Salah et Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold est également dans cette situation. L’enfant du club est libre de discuter avec n’importe quel club à partir de janvier et le Real Madrid lui fait les yeux doux depuis plusieurs années. Ayant connu un transfert entre Liverpool et le Real Madrid, Michael Owen a donné un conseil avisé au défenseur droit de 26 ans dans un entretien accordé au Telegraph :

«La situation de Trent est intéressante…Trent a tout fait pour Liverpool. Il adore Liverpool. S’il part, personne ne devrait lui refuser une expérience différente dans sa vie et sa carrière. Quoi qu’il arrive, il devrait être considéré comme un héros. Malheureusement, cela affecte la façon dont les gens vous perçoivent. Cela va le ternir aux yeux de certains, même si cela ne devrait pas être le cas. Trent a mon numéro. Quelques-uns des garçons ont possédé des chevaux dans mes écuries, mais nous ne parlons généralement pas de football, sauf si je travaille. Mais je serais au bout du fil si quelqu’un voulait en parler.» Ce mercredi, Reds et Merengues s’affronteront en Ligue des Champions pour une rencontre qui portera donc le sceau de Trent Alexander-Arnold.

