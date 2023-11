La BBC va offrir un contrat en or à Gary Lineker

C’est ce qu’on appelle une reconversion réussie. Considéré comme l’un des meilleurs avant-centres européens au cours des années 1980, Gary Lineker a marqué toute une génération en traumatisant les défenses adverses en Espagne et en Angleterre après avoir brillé, respectivement, sous les couleurs du FC Barcelone (1986-1989) et de Tottenham (1989-1992). À l’issue d’une dernière pige de deux ans au Japon avec le Nagoya Grampus, l’ex international anglais (80 sélections, 48 buts entre 1984 et 1992) a troqué son costume de footballeur pour celui de consultant sportif en 1994.

Animateur de l’émission «Match of The Day» depuis 1999, le natif de Leicester est sur le point de signer un nouveau contrat en or s’étalant sur quatre saisons. En effet, le Daily Mail informe que la BBC est en passe d’offrir 1,35 million de livres sterling par an (soit 1,54 M€) à l’Anglais, qui avait été pourtant suspendu pendant une semaine en mars dernier pour avoir tenu des propos polémiques à l’égard du gouvernement britannique au sujet de sa politique d’asile controversée. À noter que depuis six ans, l’homme âgé de 62 ans, qui arrive à la fin de son bail avec la chaîne britannique à l’issue de la saison sportive, est le consultant le mieux payé outre-Manche.