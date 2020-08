Benfica : l'arrivée d'Edinson Cavani bouclée !

En fin de contrat au Paris Saint-Germain cet été, Edinson Cavani n'a pas prolongé avec le club de la capitale et n'a d'ailleurs pas disputé la fin de la Ligue des Champions avec le club de la capitale, qui défiera le Bayern Munich dimanche en finale. Rapidement, l'attaquant uruguayen a attiré de nombreuses écuries, et le Benfica Lisbonne est finalement sorti du lot. Le 8 août dernier, après plusieurs rebondissements, les médias portugais expliquaient qu'un accord avait été trouvé entre le club lisboète et l'avant-centre de 33 ans. Mais le dossier a légèrement traîné... Jusqu'à ce jeudi.

D'après les informations de Sky Italia, le transfert semble désormais bouclé ! Le média transalpin explique qu'un accord a été trouvé entre les parties pour un contrat de trois ans et un salaire de 10 millions d'euros par saison. Edinson Cavani, lui, serait désormais attendu lundi pour finaliser les derniers détails et surtout signer son bail avec le club de Liga NOS, qui poursuit son mercato XXL après les arrivées d'Everton, Luca Waldschmidt ou encore Jan Vertonghen.