PL, Everton : Carlo Ancelotti juge la mauvaise période de son équipe

Battu pour la troisième fois consécutive cette saison en Premier League, ce samedi contre Manchester United (1-3), Everton traverse une période plus que délicate après son excellent début de saison. S’il n’a pas vraiment les mots pour expliquer cette défaite, Carlo Ancelotti a admis au micro du club à l'issue de rencontre, qu’il va falloir changer bien des choses et revenir plus concentré au retour de la trêve internationale.

«On n’a pas bien défendu du tout. On a concédé deux buts beaucoup trop facilement. Il n’est pas difficile de comprendre ce qu’il s’est passé cet après-midi. On a mal défendu et on va devoir travailler la-dessus parce que on a pris trois buts aujourd’hui, deux buts à Newcastle, deux à Southampton, et deux à Liverpool. Il faut corriger cela. Oui, je pense que nous pouvons marquer trois à quatre buts par match, mais pour ça il faut être bien meilleur qu’en ce moment. C'est une période compliquée où nous devons apprendre à gérer les difficultés. Nous avons très bien commencé la saison et nous devrons revenir après la pause internationale et rester concentrés, a ainsi mentionné le coach des Toffees, insatisfait de ne pas voir son équipe prendre à nouveau la tête du championnat ce samedi.