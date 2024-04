Lazio : un ancien joueur aperçu avec un insigne nazi au stade

La Roma s’est adjugé le derby romain hier sur le plus petit des scores (1-0). Contre la Lazio, avec qui la Roma partage le stadio Olimpico, les deux clans de supporters ont déployé leurs tifos. Pourtant, rapidement des banderoles et des chants antisémites et racistes ont gâché la fête. Le derby a également attiré des anciens joueurs et notamment Ștefan Radu, le latéral gauche qui a joué avec la Lazio de 2008 jusqu’à la saison dernière. Le problème est que le Roumain a été aperçu avec une veste où était brodé un insigne nazi.

La suite après cette publicité

Comme le rapporte La Repubblica, l’ancien joueur se trouvait à la Curva Nord, au cœur des supporters de la Lazio. Sur une photographie prise par des supporters, on voit sur la manche de son sweat-shirt le logo Schutzstaffel d’Hitler : le symbole SS était donc associé à la Lazio. Une mauvaise pub pour un club déjà fortement impacté par les actes racistes et xénophobes de ses supporters. Une nouvelle histoire qui dégrade donc l’image du club italien.