Lens-Rennes : les compositions officielles

La 20e journée de Ligue 1 offre un duel ce soir entre le RC Lens et le Stade Rennais. A domicile, les Nordistes optent pour un 3-4-2-1 avec Jean-Louis Leca dans les cages. Devant lui, Jonathan Gradit, Kevin Danso et Facundo Medina forment la défense tandis que les rôles de pistons sont assurés par Jonathan Clauss et Przemysław Frankowski. Dans l'entrejeu, Cheick Doucouré et Seko Fofana forment le double pivot. Enfin Gaël Kakuta et David Pereira da Costa soutiennent Arnaud Kalimuendo.

De son côté, le Stade Rennais mise sur un 4-4-2 avec Doğan Alemdar dans les cages derrière Lorenz Assignon, Warmed Omari, Loïc Badé et Adrien Truffert. Benjamin Bourigeaud et Lovro Majer accompagnent Jonas Martin et Baptiste Santamaria dans l'entrejeu. Enfin, Martin Terrier et Gaëtan Laborde sont associés en attaque.

Les compositions

Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski - Kakuta, Pereira Da Costa - Kalimuendo

Rennes : Alemdar - Assignon, Omari, Badé, Truffert - Bourigeaud Santamaria, Martin, Majer - Laborde, Terrier