Classement FIFA : le Brésil dépasse la France, la Belgique reste en tête !

Le classement FIFA est de retour. Après un été riche en compétitions internationales (Euro, Copa América, Gold Cup, éliminatoires du Mondial 2022), la FIFA vient de publier son tableau honorifique du mois d’août. Et après pas moins de 348 matches internationaux disputés depuis la publication du dernier classement, plusieurs changements sont à signaler, sauf en ce qui concerne la place de leader.

Malgré une nouvelle compétition terminée par un échec (élimination en quart de finale par l’Italie), la Belgique reste numéro 1 mondial. Les Diables Rouges sont toutefois suivis par le Brésil désormais. Le finaliste malheureux de la Copa América grimpe d’une place et chipe le deuxième rang aux Bleus, troisièmes après leur piètre Euro.

Grosse chute du Portugal, les USA gagnent 10 places !

Vice-championne d’Europe, l’Angleterre reste quatrième. Sacrée à Wembley, l’Italie gagne en revanche deux places et se retrouve cinquième. Idem pour l’Argentine. Grâce à son sacre continental, l’Albiceleste pointe désormais au sixième rang. À noter que la plus forte baisse enregistrée dans le top 10 est celle du Portugal.

La bande à Cristiano Ronaldo, sortie dès les huitièmes de finale de l’Euro par les Belges, n’a pas su conserver son titre de championne d’Europe et est passée de la 5e à la 8e place. Enfin, le Mexique (9e) et les États-Unis (10e) complètent le top 10. Les Nord-Américains ont d’ailleurs réalisé le plus gros bond de ce classement. Vainqueurs de la Gold Cup, ils ont gagné pas moins de 10 places ! Le prochain classement sera publié le 16 septembre prochain.

Le classement :