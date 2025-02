Le mea-culpa d’un joueur de l’Udinese après le penalty-gate contre Florian Thauvin

La scène a fait le tour des médias en Italie hier soir et continue de faire jaser ce matin. Lors du succès de l’Udinese (1-0) à Lecce hier en ouverture de la 26e journée de Serie A, Florian Thauvin aurait dû tirer un penalty après une faute obtenue dans la surface par son équipe. Oui mais voilà, Lorenzo Lucca en a décidé autrement et lui a subtilisé le ballon, sans jamais lui rendre malgré les remontrances de ses coéquipiers. Si l’attaquant a finalement trouvé le chemin des filets, Kosta Runjaic, son entraîneur, n’a lui clairement pas apprécié l’attitude de son protégé, et l’a finalement remplacé dès la 36e minute en guise de punition.

La suite après cette publicité

«Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver, nous nous excusons auprès de nos fans», a alors assuré l’international slovène Jaka Bijol, qui a été l’un des plus véhéments en allant jusqu’à agripper Lucca par le bras et à lui tirer le maillot. Avant d’ajouter au micro de DAZN : «il reste l’un des nôtres, je suis sûr qu’il marquera beaucoup de buts. C’est normal qu’il veuille toujours marquer». Son remplacement ? «Ce sont les choix de l’entraîneur, l’équipe les accepte. Nous en parlerons entre nous, mais il faut regarder de l’avant», a de son côté ajouté le portier de l’Udinese, Razvan Sava. Reste désormais à savoir si ce penalty-gate laissera, ou non, des traces dans le vestiaire de l’Udinese…