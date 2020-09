Inter : Christian Eriksen répond aux rumeurs de transfert

L'avenir de Christian Eriksen (28 ans) s'écrit déjà en pointillé à l'Inter. Arrivé cet hiver, l'international danois (96 sélections, 31 buts) a du mal à se faire une place au sein du club lombard, qui a tout de même mis 20 M€ pour s'attacher ses services. Les dirigeants italiens envisagent même de placer le milieu de terrain sur la liste des joueurs transférables afin de financer de futurs transferts, et notamment celui de N'Golo Kanté.

Le principal intéressé semble lui ne pas vouloir partir, comme il l'a déclaré à Sky Sports ce lundi. «Je suis très heureux où je suis. Je voulais un nouveau défi (cet hiver, ndlr) et j'en ai eu un. Je me concentre totalement sur l'Inter et j'ai hâte d'y retourner. » Voilà qui met fin, du moins pour le moment, aux rumeurs d'un possible transfert cet été. L'Inter n'est peut-être pas du même avis...