Mauricio Pochettino s’est offert au Real Madrid

Le Real Madrid vient d’enchaîner une mauvaise série. En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu se sont inclinés lors du match aller de Coupe du Roi face au Barça jeudi dernier (1-0) avant de concéder le nul (0-0) ce week-end en Liga face au Real Betis Balompié. Et comme à chaque mauvaise passe, Carlo Ancelotti est menacé selon la presse ibérique. El Chiringuito annonce d’ailleurs que Mauricio Pochettino, libre depuis la fin de son contrat au PSG, s’est offert aux Merengues après le revers face aux Culés.

De son côté, Defensa Central ne confirme pas mais précise que l’Argentin aurait pu rejoindre deux fois la capitale espagnole par le passé mais que ça ne s’était pas fait. DC ajoute que Florentino Pérez apprécie son profil et qu’il sait aussi qu’il lui sera plus facile de faire venir Kylian Mbappé au sein de la Casa Blanca avec Pochettino, qu’il apprécie et avec lequel il a déjà collaboré, qu’avec Ancelotti.

