JT Foot Mercato : Chelsea fait face à un nouveau cauchemar

Ça va bouger dans tous les sens à Chelsea !

La suite après cette publicité

Le nouveau Chelsea est en train de payer son recrutement massif. Pour rester dans les clous du fair-play financier, les Blues vont devoir vendre. Justement, dans la presse anglaise du jour, plusieurs joueurs sont pointés du doigt et pourraient se faire éjecter du club de Londres cet été. Trois noms ont été évoqués : Ruben Loftus-Cheek , Mason Mount et Conor Gallagher. Pour les deux premiers, les contrats prendront fin à l’été 2024, donc le prochain mercato est le moment ou jamais pour les vendre. Quid de l’avenir du coach Graham Potter ? Malgré la crise qui enfle chez les Blues, les dirigeants souhaitent garder le tacticien anglais. Et on connaît la raison puisque selon le Daily Mirror, son licenciement coûterait une véritable fortune ! Le virer, lui et son staff, sous contrat jusqu’en 2027, coûterait environ 59 M€ ! Ce qui serait tout simplement un record historique. Bon il y a quand même une bonne nouvelle pour les supporters de Chelsea. D’après nos informations, N’Golo Kanté devrait enfin prolonger son contrat avec les Blues ! Le club et le joueur sont tombés d’accord autour d’une prolongation jusqu’en 2027 !

Nouveau scandale pour Noël Le Graët

C’est officiel, Noël Le Graët n’est plus le président de la FFF ! Il a annoncé au comité exécutif de la fédération ce mardi matin qu’il démissionnait de son poste… Ce dernier était déjà écarté depuis plusieurs semaines après avoir été visé par des accusations de harcèlement sexuel et moral ! Mais à la surprise générale, Le Graët a déjà retrouvé du boulot. Il va diriger le bureau parisien de la Fédération internationale de football, c’est ce qu’a confirmé Eric Borghini, membre du Comex de la FFF. «Le président a été nommé à la FIFA par Gianni Infantino. Il va diriger le bureau de Paris. Il a été nommé en raison de ses compétences, son expertise et son expérience». Bref, malgré toutes ses casseroles, Noël Le Graet semble s’être plutôt bien sorti. Cela ressemble même à une promotion…

À lire

Chelsea : le très cher Enzo Fernandez pose déjà problème

Harry Maguire courtisé

Harry Maguire qui va devoir prendre une décision importante pour la suite de sa carrière ! C’est en tout cas ce qu’affirment plusieurs médias anglais comme The Telegraph. Le contrat du défenseur anglais se termine dans deux ans et sa place à Manchester United semble désormais être sur le banc. Le défenseur anglais doit donc trancher entre garder ce statut de remplaçant ou partir pour retrouver du temps de jeu. Au dernier mercato hivernal, West Ham était venu aux nouvelles, mais il avait préféré rester chez les Red Devils. La presse anglaise a également évoqué l’intérêt de l’Inter qui va devoir remplacer Milan Skriniar. Affaire à suivre.