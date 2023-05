Trois nouveaux courtisans de choix se placent pour Enzo Le Fée

La suite après cette publicité

Lié au FC Lorient jusqu’en juin 2024, Enzo Le Fée (23 ans) avait annoncé la fin prochaine de son aventure en Bretagne le 27 mars dernier. « Oui, c’est le moment pour moi de partir. J’ai un lien forcément particulier avec ce club (où il a été formé et a signé son premier contrat pro) et c’est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison. J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue. Maintenant, je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J’espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l’argent au FC Lorient. »

Auteur de 5 buts et de 5 passes décisives en 30 matches de Ligue 1 cette saison avec les Merlus, le milieu de terrain a besoin d’un nouveau challenge. Et ça tombe bien, car les courtisans sont là. Surtout en Allemagne. Le lendemain de son annonce, nous vous révélions que le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et l’Eintracht Francfort étaient intéressés par ses services. Aujourd’hui, selon nos informations, de nouveaux prétendants sont à l’affût.

Le Fée plait aussi en L1

Le BVB est toujours prêt à bondir, tout comme Leverkusen. Toutefois, le club de Moussa Diaby doit réaliser des ventes avant de pouvoir passer à l’action. Car, il faut bien le rappeler, Lorient réclame entre 25 M€ et 30 M€ pour laisser filer Le Fée l’été prochain. Une somme conséquente. Ce qui n’empêche pas la liste des courtisans de s’allonger puisque nous pouvons vous révéler que le Napoli est également séduit. Les futurs champions d’Italie ont une équipe très joueuse, de quoi plaire au numéro 10 lorientais.

Il n’est cependant pas exclu de le voir rester en Ligue 1 puisque, toujours selon nos sources, l’OGC Nice est revenu aux nouvelles. Le Gym possède des moyens financiers importants et ses relations avec le FCL sont plutôt bonnes depuis le transfert de Terence Moffi (22,5 M€). Seul hic, les Aiglons risquent de ne pas avoir de challenge européen à proposer. Enfin, le voisin rennais est également présent. Les Rouge et Noir ont besoin de renouveler un effectif en perte de vitesse et le profil de Le Fée plait à Florian Maurice.