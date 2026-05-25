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Nice : ça chauffe pour Geoffrey Moncada

Par Sebastien Denis
1 min.
Geoffrey Moncada @Maxppp

Avec le départ imminent de Florian Maurice, l’OGC Nice se doit de lui trouver un remplaçant de choix. Ce ne devrait pas être Grégory Lorenzi : bien qu’il ait signé un accord avec le club azuréen en cas de maintien du Gym en Ligue 1, ce dernier a finalement bouclé son arrivée du côté de l’OM. Bien consciente qu’il lui est désormais quasi impossible de récupérer l’ex-directeur sportif du Stade Brestois, la direction niçoise avance de manière concrète sur une autre piste : celle menant à Geoffrey Moncada.

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À 39 ans, l’actuel directeur technique de l’AC Milan, qui conserve de solides attaches dans le sud de la France depuis son passage à Monaco, se retrouve sur la sellette après la saison cataclysmique de l’emblématique club italien. Une véritable aubaine pour l’écurie azuréenne, qui a déjà entamé des discussions avec le dirigeant ces derniers jours, dans l’optique d’un maintien en L1. Si Moncada attendait jusqu’ici d’en savoir plus sur les intentions de sa direction à son égard, son départ plus que probable de Lombardie pourrait bien accélérer les choses en faveur du Gym.

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