Tottenham : Richarlison lâche ses vérités sur le départ d’Antonio Conte

Accusé par le journaliste argentin de TyC Sports, Gaston Edul, d’avoir posé à ses dirigeants un ultimatum pour voir Antonio Conte quitter Tottenham, Richarlison a souhaité mettre les choses au clair sur ses réseaux sociaux. L’international brésilien, bien qu’il n’ait jamais réellement eu d’atomes crochus avec le technicien italien, a démonté l’information, indiquant qu’il s’agissait d’une rumeur purement infondée.

«Me remettre en question et me critiquer en tant que joueur pour mes performances fait partie du football et je l’accepte. En revanche, raconter des mensonges à mon sujet, je ne l’accepte pas ! J’ai toujours eu beaucoup de respect pour Conte et pour tous mes entraîneurs, a lâché le joueur de 25 ans, qui n’a toujours pas marqué le moindre but en Premier League depuis son arrivée à Londres l’été dernier. Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu’il attendait de moi et de ne pas avoir fait assez pour qu’il reste. Lorsqu’il est parti, je lui ai envoyé un message pour le remercier de tout ce qu’il a fait et lui souhaiter le meilleur, car c’est ce qu’il mérite ! Le journaliste responsable de cet horrible mensonge n’a même pas fait le minimum, c’est-à-dire parler à mon agent ou m’écouter. C’est un mauvais professionnel ! Et honte à vous, Tyc Sports !»

