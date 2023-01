PSG - Angers : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après sa défaite face à Lens, son dauphin (1-0), pour sa première rencontre en 2023, le Paris Saint-Germain s’est bien repris contre Châteauroux (3-1) lors des 32èmes de finale de la Coupe de France. Le club parisien va chercher à reprendre sa marche en avant en recevant Angers au Parc des Princes, pour confirmer sa place de leader au sein de l’élite du football français. Il s’agit d’un véritable duel des extrêmes entre le premier et la lanterne rouge. Les Angevins, de leur côté, restent sur 9 défaites d’affilée en Ligue 1 et une victoire acquise aux tirs au but face à Strasbourg (0-0, t.a.b. 5-4) en Coupe de France.

Du côté du Paris Saint-Germain, plusieurs absents sont à dénombrer. Même si le retour à la compétition se profile pour Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, les deux joueurs ne seront pas sur la feuille de match face à Angers ce mercredi. Bénéficiant d’une semaine de repos, les deux amis devraient même être de retour à l’entraînement collectif seulement ce jeudi, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de L’Équipe. Presnel Kimpembe est toujours sur la touche ainsi que Marco Verratti qui a ressenti une douleur au quadriceps comme l’a confirmé son entraîneur, Christophe Galtier, en conférence de presse.

Le grand retour de Lionel Messi

Le coach du PSG devrait donc maintenir Gianluigi Donnarumma dans les buts franciliens. Devant lui, la charnière centrale sera composée, sans surprise, de Marquinhos et Sergio Ramos tandis que Nordi Mukiele et Juan Bernat s’occuperont des côtés. Au milieu de terrain, on devrait voir un trio inédit avec la présence de Danilo, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, le joueur de 16 ans continuant son apprentissage du haut niveau. Enfin en attaque, Lionel Messi devrait faire son grand retour à la compétition au Parc des Princes en étant associé à Neymar et Hugo Ekitike. Un onze impressionnant malgré les absences de nombreux cadres.

Tout juste nommé entraîneur principal de l’équipe première d’Angers, Abdel Bouhazama va connaître un baptême du feu difficile avec le déplacement à Paris. Pour rappel, il était entraîneur intérimaire du SCO depuis la mise à pied de Gérald Baticle en novembre dernier. Malgré les derniers mauvais résultats en Ligue 1, le coach angevin devrait aligner une équipe semblable que face à Lorient (défaite, 2-1). Paul Bernardoni sera accompagné de Cédric Hountondji et Miha Blazic dans l’axe tandis que Souleyman Doumbia et Abdoulaye Bamba évolueront sur les côtés. Batista Mendy et Nabil Bentaleb s’occuperont de l’entrejeu. Enfin, , le capitaine Pierrick Capelle, Adrien Hunou, Himad Abdelli et Abdallah Dipo Sima devront faire l’animation offensive de leur équipe.

