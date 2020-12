Milan : Zlatan Ibrahimovic annonce la couleur pour son avenir

À 39 ans, Zlatan Ibrahimovic continue d'empiler les buts à l'AC Milan. Un club où son contrat va prendre fin officiellement en juin prochain. Mais l'ancienne star du Paris Saint-Germain n'est pas disposée à raccrocher les crampons. C'est en tout ce qu'elle a expliqué lors d'un entretien accordé au Corriere della Sera.

«Beaucoup de gens m’interrogent concernant mon avenir. Je réponds que je continuerai aussi longtemps que je pourrai faire ce que je fais maintenant. Je me sens bien à Milan, tout fonctionne. Je ne déciderai pas seul, ma famille est plus importante que tout. Ils me manquent beaucoup, mais Pioli (son entraîneur, ndlr) m’a dit que si j’ai deux enfants en Suède, ici à Milanello, j’en ai 25 autres qui ont besoin de moi». Affaire à suivre donc..