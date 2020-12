Ligue Europa : Lille perd face au Celtic et offre la première place à Milan, Tottenham assure

Premier de sa poule avec 12 points, le LOSC était déjà qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa avant son déplacement en Ecosse. Cependant, cette rencontre n’était pas sans enjeu puisque les Dogues devaient assurer leur première place, en cas de bon résultat de Milan à Prague. A cette occasion, Christophe Galtier a quand même opté pour un onze remanié avec, notamment, la première titularisation du jeune milieu de terrain Cheikh Niasse (20 ans) qui était le capitaine de l’équipe lilloise ayant disputé la Youth League la saison dernière.

Après un début de match mené sur un rythme plutôt tranquille, tout s’est accéléré à partir de la première opportunité lilloise sur un coup franc de Yazici (18e). Touché, le Celtic a immédiatement réagi en mettant une forte pression sur le but de Maignan. Et si le portier lillois a su être solide face à Klimala (20e), il n’a rien pu faire sur le corner repris victorieusement de la tête par l'ancien Toulousain Jullien (1-0, 22e). Pas de quoi impressionner les Dogues. Deux minutes plus tard, Yazici a profité d’une mauvaise passe en retrait de McGregor pour servir Ikoné pour le but égalisateur (1-1, 24e). Et ce n’était pas fini !

Un enchaînement de buts

Quatre minutes plus tard, Bradaric a remis le Celtic sur de bons rails en provoquant un penalty après avoir accroché Frimpong. McGregor s’est alors rattrapé de sa bourde en transformant la sentence (2-1, 28e). Mené à la pause, le LOSC faisait une mauvaise affaire puisque l’AC Milan menait de son côté face au Sparta Prague. Au retour des vestiaires, le scénario a été quelque peu identique. Pas énormément d’actions mais un enchaînement de buts. Timothy Weah a égalisé à la 71e minute en reprenant un ballon dégagé plein axe suite à un coup franc de Yazici, avant que Turnbull ne redonne l’avantage aux Bhoys à la 76e minute (3-2). Une bien mauvaise opération au final pour les hommes de Galtier, Milan n’ayant pas flanché face au Sparta Prague.

Dans les autres matches, le Tottenham de José Mourinho a réussi à prendre la tête de son groupe en s’imposant à domicile face à Anvers grâce à Vinicius et Lo Celso. Déjà qualifiés avant le coup d’envoi de ce soir, les Foxes de Leicester ont fait le travail contre l’AEK Athènes (2-0). Enfin, les étonnants Autrichiens de Wolfsberger ont confirmé en battant Feyenoord (1-0). Du coup, les Dogues risquent fort de tirer un gros morceau en seizièmes de finale (qui se joueront les 18 et 25 février prochains). En effet, l’AS Roma, Arsenal, le Bayer Leverkusen, les Glasgow Rangers, Naples, Leicester, Villarreal ou Tottenham, sans oublier les troisièmes de poule de Ligue des Champions reversés dans la compétition, seront leur potentiel adversaire au tour suivant.

Les résultats des matches de 21h

Groupe G

Leicester -AEK Athènes : 2-0 (Ünder, Barnes)

-AEK Athènes : 2-0 (Ünder, Barnes) Braga-Zorya : 2-0 (Hanna csc, Horta)

Leicester et Braga qualifiés

Groupe H

Celtic -Lille : 3-2 (Klimala, McGregor, Turnbull pour le Celtic ; Ikoné, Weah pour le LOSC)

-Lille : 3-2 (Klimala, McGregor, Turnbull pour le Celtic ; Ikoné, Weah pour le LOSC) Sparta Prague-AC Milan : 0-1 (Hauge)

Lille et l'AC Milan qualifiés

Groupe I

Maccabi Tel-Aviv -Sivasspor : 1-0 (Saborit)

-Sivasspor : 1-0 (Saborit) Villarreal-Qarabag : reporté (cas de covid-19 chez les visiteurs)

Villarreal et Maccabi Tel-Aviv qualifiés

Groupe J

Ludogorets- LASK : 1-3 (Manu pour Ludogorets ; Wiesinger, Renner, Madsen pour LASK)

: 1-3 (Manu pour Ludogorets ; Wiesinger, Renner, Madsen pour LASK) Tottenham-Anvers : 2-0 (Vinicius, Lo Celso)

Tottenham et Anvers qualifiés

Groupe K

Dinamo Zagreb -CSKA Moscou : 3-1 (Gvardiol, Orsic, Kastrati pour le Dinamo ; Bistrovic pour le CSKA))

-CSKA Moscou : 3-1 (Gvardiol, Orsic, Kastrati pour le Dinamo ; Bistrovic pour le CSKA)) Wolfsberger AC-Feyenoord : 1-0 (Joveljic)

Dinamo Zagreb et Wolfsberger qualifiés

Groupe L

Hoffenheim -La Gantoise : 4-1 (Beier x2, Skov, Kramaric pour Hoffenheim ; Botaka pour La Gantoise)

-La Gantoise : 4-1 (Beier x2, Skov, Kramaric pour Hoffenheim ; Botaka pour La Gantoise) Slovan Liberec-Etoile Rouge de Belgrade : 0-0

Hoffenheim et l'Etoile Rouge de Belgrade qualifiés