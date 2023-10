La reconversion inattendue et réussie de Petr Čech dans le hockey sur glace

La suite après cette publicité

Avec 783 matches en carrière dont 124 avec l’équipe A de la Tchéquie, Petr Čech est un monument dans son pays, mais aussi au poste de gardien de but. Passant le plus gros de sa carrière à Chelsea entre 2004 et 2015, il y a remporté la Ligue des Champions (2012), la Ligue Europa (2013), la Premier League (2005, 2006, 2010 et 2015) la FA Cup (2007, 2009, 2010 et 2012) ainsi que la Coupe de la Ligue Anglaise (2005, 2007 et 2015). Auparavant révélé à Rennes où il a laissé de jolis souvenirs en France, le gardien qui ne quitte pas son casque depuis 2007 - et une lourde fracture au crâne quelques mois plus tôt - a terminé sa carrière en 2019 après une belle pige de 4 ans à Arsenal. Malheureusement pour lui, son dernier match est la finale de la Ligue Europa 2019 perdue par les Gunners… contre Chelsea (4-1).

Une reconversion express

Une carrière remplie et éclatante pour le natif de Plzeň dont les performances sont unanimement reconnues comme celles de l’un des tout meilleurs gardiens de l’histoire du football. Après sa carrière, il a eu un rôle de dirigeant à Chelsea entre 2019 et 2022, mais il a quitté ce poste suite à l’arrivée de Todd Boehly à la tête du club londonien. Mais le football n’est pas la seule passion de Petr Čech qui, en tant que sportif accompli, s’adonne désormais au hockey-sur-glace. En effet, en octobre 2019, juste quelques semaines après la fin de sa carrière professionnelle dans le football, il s’est engagé avec le club des Guildford Phoenix en quatrième division anglaise de hockey-sur-glace. «Nous sommes très excités de la venue de Petr dans cette équipe des Phoenix et nous avons hâte de le voir en action ce week-end. Il s’est beaucoup amélioré depuis que je l’ai vu pour la première fois sur la glace et j’ai hâte de le voir jouer» s’enthousiasmait son coach Milos Melicherik à l’époque.

Le principal intéressé avait lui hâte de se lancer dans cette nouvelle aventure : «je suis ravi d’avoir l’opportunité de jouer avec Phoenix pour acquérir de l’expérience de match. J’espère pouvoir aider cette jeune équipe à atteindre ses objectifs de la saison et essayer de gagner autant de matchs que possible lorsque j’ai la chance de jouer. Après 20 ans de football professionnel, ce sera pour moi une expérience merveilleuse de jouer au sport que j’adorais regarder et jouer quand j’étais enfant.» Voulant s’amuser avant tout sur les terrains de hockey-sur-glace, Petr Čech a vite montré qu’il restait un compétiteur hors-pair.

Homme du match avec 62 arrêts

Homme du match après sa première rencontre de championnat, il a disputé six matches lors de sa première saison, mais avait refusé de prolonger dans un premier temps. La raison ? Chelsea l’avait inscrit dans sa liste de gardiens en Premier League lors de la saison 2020/2021. Finalement, il avait rechaussé les patins la saison suivante pour une deuxième aventure avec les Guildford Phoenix. Il y réalisera 14 matches cette fois et y fera un triplé. Il signera la saison suivante à l’étage supérieur du côté des Chelmsford Chieftains en troisième division.

«L’arrivée d’un gardien de la qualité et de l’expérience de Petr dans notre équipe est un énorme coup de pouce pour nous en ce moment. Il apporte une mentalité de gagnant, un désir de concourir à chaque fois qu’il est sur la glace, et nous avons hâte de le voir s’ajouter à notre groupe cette saison» déclarera son coach Mark Saunders. Une nouvelle saison qui se passera parfaitement pour Petr Čech qui continue d’évoluer dans cette Ligue, mais qui a changé de club encore cet été. Le portier qui a fêté ses 41 ans en mai dernier a rallié le club d’Oxford City Stars. «Je suis vraiment excité pour un nouveau chapitre avec Oxford City Stars. J’ai entendu de bonnes choses sur le club et j’ai hâte de rejouer avec certains de mes anciens coéquipiers.»

«Il est clair qu’Oxford a de grandes ambitions et j’espère pouvoir les aider à y parvenir» a déclaré l’ancien Rennais à son arrivée. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y arrive avec brio. Si son équipe est pourtant en difficulté à la dernière place du championnat après 5 matches disputés, Petr Čech a été essentiel lors de la dernière journée de championnat contre le deuxième, les Streatham Redhawks. Son équipe s’est imposée 3-2 et Petr Čech a été élu homme du match avec 62 arrêts sur 64 tirs subis. Une performance XXL pour le portier tchèque. Par exemple, en saison régulière de NHL (première division nord-américaine, le meilleur championnat du monde ndlr), le record de l’époque moderne revient à Ron Tugnutt qui avait réalisé 70 arrêts en 1991. Dans les buts de football ou de hockey, Petr Čech reste un patron.