Équipe de France : Didier Deschamps prépare quelques surprises pour sa dernière liste avant la Coupe du monde !

C’est le jour J. Ce jeudi à 14 heures, Didier Deschamps annoncera dans l’auditorium de la FFF sa dernière liste avant la Coupe du Monde. Pour rappel, les Bleus défieront le Brésil (26 mars) et la Colombie (29 mars) dans le cadre de leur tournée outre-Atlantique. Un ultime test avant la grande messe du football mondial qui pourrait permettre à certains de se mettre en évidence. Selon les dernières informations de L’Equipe, le sélectionneur français devrait d’ailleurs convoquer 25 ou 26 éléments.

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Parmi eux, les habituels cadres (Maignan, Tchouaméni, Rabiot, Mbappé…) ont d’ores et déjà leur place mais l’ancien coach de l’Olympique de Marseille n’est pas à l’abri de réserver quelques surprises. Dans cette optique : quid de Lucas Chevalier ? Doublé par Matvey Safonov ces derniers mois, le gardien du Paris Saint-Germain sera-t-il du rendez-vous ? Alors que les noms de Jean Butez (30 ans, Côme) ou Robin Risser (21 ans, Lens) reviennent avec insistance dernièrement, l’ancien Lillois devrait toutefois conserver la confiance de Deschamps.

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Une liste élargie avec Chevalier, Ekitike mais sans Pavard ?

Une main tendue qui ne change toutefois pas l’urgence autour de sa situation. En effet, le quotidien français précise que si Lucas Chevalier ne parvient pas à retrouver du temps de jeu dans la capitale, sa participation au Mondial en juin est encore loin d’être actée. Par ailleurs, sur le plan défensif, Deschamps devrait appeler le Turinois Pierre Kalulu pour compenser l’absence de Jules Koundé et ainsi seconder Malo Gusto. De son côté, Benjamin Pavard semble lui le grand perdant de la saison. Enfin, la blessure de Bradley Barcola en attaque rebat également les cartes.

Marcus Thuram et Randal Kolo Muani, buteur mercredi avec Tottenham contre l’Atlético de Madrid (3-2), devraient logiquement profiter de la blessure de l’ailier parisien. Mais ce n’est pas tout. Avec une liste élargie, Hugo Ekitike, très performant sous le maillot de Liverpool, a lui aussi de bonnes chances de figurer parmi les joueurs retenus pour la tournée outre-Atlantique. Reste à savoir qui obtiendra le dernier ticket entre Christopher Nkunku, Kingsley Coman, Maghnes Akliouche, voire Jean-Philippe Mateta… Réponse sur les coups de 14 heures.